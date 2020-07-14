Начались укладка самого длинного в мире электрокабеля [ Редактировать ]
Оператор единой энергетической системы National Grid объявил о начале реализации проекта Viking Link, в рамках которого между Данией и Великобританией по дну моря будет проложен самый длинный в мире кабель постоянного тока.
Кабель длиной 765 км будет использоваться для экспорта британской электроэнергии, а также для поставок в Соединенное Королевство электроэнергии, вырабатываемой датскими ветряными электростанциями. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд евро.
Viking Link - высоковольтная линия электропередачи с пропускной способностью 1400 МВт. Кабель начнут тянуть от города Ревсинг в Южной Ютландии и завершат укладку в Бикер-Фен в Линкольншире. Строительство подстанций в конечных точках поручено компании Siemens Energy. Завершение работ запланировано на 2023 год.
По словам руководителя проекта Майка Элмера, этот проект поможет отказаться от использования углеродного сырья для производства электроэнергии в Великобритании.
Ранее сообщалось, что Facebook и Microsoft проложили интернет-кабель по дну Атлантического океана.
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