З цимбалами та трембітами. Сьогодні біля Верхової Ради зібралися гуцули. Здолали понад вісімсот кілометрів, щоби провести акцію проти реформи децентралізації. Бо не згодні із тим, як люди у кабінетах на Печерських пагорбах вирішують долю жителів карпатських гір. Докладніше - Даніїл Снісар.

У строях під гуцульські мотиви: свою акцію протесту під Верховною радою жителі високогірних селищ Верховинського району розпочали традиційною для свого регіону - музикою.

Марійка, жителька Івано-Франківщини:

Це є Риг. Із смереки. Бажано з тої смереки, аби бив грім. Щоб гучніше був. Його використовують, щоб ви бачили, що я прийшла мирно до вас, то його використовують.

Жителі Верховинщини бойкотують реформу децентралізації. Вона передбачає зменшення адміністративних одиниць, зокрема районів утричі: із 490 до 129.

Михайло, житель Верховинського району:

Ми прийшли на то, за збереження нашого Верховинського району. Це є серце Карпат. Це є серце нашої Гуцульщини. Наша Верховинщина - це є столиця Гуцульщини. Ми просимо й вимагаємо зберегти нам Верховинський район.

Громада каже, що жителям далеко добиратися до медичного закладу, або ЦНАПу, щоб отримати одну довідку, якщо їх приєднають до Косівського району. Тож, просять народних депутатів передати вимоги верховинців до профільного комітету, аби знайти компроміс.

Іван Шкіндюк, голова Верховинської районної ради:

Ми просимо депутатів Верховної Ради, просимо Кабінет міністрів, просимо Адміністрацію президента врахувати специфіку високогірського району. Тому що такі райони є збережені в Європі. Тим більше, у нас збережена аутентика, культура, звичаї, які є ще дохристиянські.

З піснями й танцями мітингували під радою сьогодні й жителі Вишгорода. Зараз місто районний центр. А от у разі ухвалення нового законопроекту про адмінрозподіл, місто увійде до складу Бучанського району.

Руслан Лінда, представник ГО "Стоп Корупції":

Цю ситуацію не можна запускати. І в оперативному режимі мобілізувалися для того, щоб зробити переприєднання. І наша позиція відносно дуже проста: ми вимагаємо переглянути приєднання і ми як представники "Стопкору" вбачаємо в цьому першочергову необхідність. І ми вважаємо, що на цьому етапі це можливо зробити.

Несподіваною новина про ліквідацію району стала й для жителів Василькова. Вони сьогодні теж протестували. Згідно з новим баченням, Васильків увійде до Обухівського району і називатиметься Васильківсько-Обухівський. Розглянути законопроект про перерозподіл районів депутати мають цього тижня.