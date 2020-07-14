Злочин, який міністр закордонних справ назвав варварством. І на місце якого - виїхав головнокомандувач Збройних сил. Убивство бойовиками українського медика, який намагався винести з поля бою тіло побратима. Це сталося у Зайцевому. Звідти - репортаж Ірини Баглай.

Село Зайцеве, Донецької області, по території якого фактично і проходить лінія фронту - стало вже не лише місцем бойових дій. Чи не вперше за всі роки - бойовики посеред дня розстріляли групу евакуації. Учора вранці група наших військових оглядала територію навколо своїх позицій. Аби не допустити можливого підходу ДРГ противника. В цей час командир взводу і підірвався на вибуховому пристрої противника. Офіцер загинув на місці. Аби забрати його тіло командування звернулось в ОБСЄ із запитом на режим тиші.

Микола Палас, командир 35 окремої бригади морської піхоти:

З 14 години до 18 було підтверджено з тої сторони, що буде додержано режим тиші.

9 людей, серед них і керівник СЦКК з української сторони, медик та сапери - беззбройні та одягнені в білі каски та халати пішли до тіла загиблого.

Микола Левицький, керівник української сторони СЦКК ООС:

Ми не дійшли 10-15 метрів до тіла загиблого з трьох сторін почався шквальний вогонь.

Стріляли з гранатометів та кулеметів.

Микола Палас, командир 35 окремої бригади морської піхоти:

Була влаштована підла засідка, хоча першими йшли безпосередньо сержант розвєдвзводу, який прийняв на себе вогневий удар.

Частина групи відступила, а до пораненого сержанта кинувся медик, аби надати допомогу.

Микола Палас, командир 35 окремої бригади морської піхоти:

В черговий раз під шквальним вогнем із застосуванням гранатометів із попаданням в бойового медика, який отримав поранення несумісне з життям загинув на місці.

Під час цього обстрілу, ще один військовослужбовець отримав контузію, але його вдалось евакуювати. Чому обіцяні гарантії тиші були зірвані - на це питання українська сторона досі не отримала.

Микола Левицький, керівник української сторони СЦКК:

Пока конкретно відповіді нам нема, чому не дотримались режиму тиші чому влаштували ту засідку ми написали на Відень написали ноту протесту на мід, чекаємо.

Тим часом бойовики на своїх пропагандистських інформресурсах заперечували факт відкриття вогню. Згодом визнали, як і те, що у них тіло взводного, який підірвався учора. Тож тривають перемовини про евакуацію тіла загиблого медика та пораненого сержанта, які вдень ще лишалися у сірій зоні. В українському міністерстві закордонних справ ці події назвали - воєнним злочином

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

З юридичної точки зору у цьому вбивстві є всі ознаки воєнного злочину, а з моральної точки зору ідеться ні про що інше як про акт варварства. Вже сьогодні ми, Міністерство закордонних справ, поінформуємо наших партнерів про те, що відбулося, про те як грубо в чергове порушуються норми міжнародного гуманітарного права.

Повернулись найгарячіші часи, каже Ірина, жителька Зайцевого. Лише тиждень тому в цьому ж селі від ворожого вогню загинула літня жінка.

Ірина Борисова, жителька Зайцевого:

Вот она была убита утром рано когда рвала траву курам. Эта женщина была просто изрублена осколками, вся левая сторона в дырах.

І найстрашніше - каже жінка, що тепер цей вогонь безсистемний і сховатись від нього можна лише у підвалах, від чого люди почали вже відвикати.