Во вторник, 14 июля, в городе Пулавы (Польша) гражданин Молдовы зарезал 26-летнюю украинку. Об этом сообщает radio.lublin.pl.

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Женщина и мужчина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов. Во время ссоры мужчина затащил женщину в здание и нанес ей несколько ножевых ранений.

Несмотря на усилия врачей, украинка умерла в госпитале.

Мужчину задержали на месте происшествия. Полицейские изъяли у него нож, который стал орудием убийства.

Мотив преступления пока не известен.

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