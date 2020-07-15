В Украине жертвы насильственных действий будут получать компенсацию из госбюджета, которую затем будут взимать с преступника. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства.

Деньги выплатят тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

Размер минимально возможного платежа составит 40% от прожиточного минимума.

Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.

Выплаты будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

После проведения выплат, государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.

Также каждого, кто совершил преступление или уголовный проступок, обяжут платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями.

Читайте также, в Украине открыли горячую линию для помощи жертвам домашнего насилия. Телефон доверия работает в тестовом режиме.