Жертвы насилия будут получать компенсацию [ Редактировать ]
В Украине жертвы насильственных действий будут получать компенсацию из госбюджета, которую затем будут взимать с преступника. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.
Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства.
Деньги выплатят тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.
Размер минимально возможного платежа составит 40% от прожиточного минимума.
Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.
Выплаты будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
После проведения выплат, государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.
Также каждого, кто совершил преступление или уголовный проступок, обяжут платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями.
Читайте также, в Украине открыли горячую линию для помощи жертвам домашнего насилия. Телефон доверия работает в тестовом режиме.
по теме
Что ждет украинцев в июле: повышение пенсий и открытие кинотеатров
В июле украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся различных сфер деятельности
Массовое повышение зарплат: названы сроки
Размер минимальной заработной платы в Украине увеличится
С 1 июля украинцы будут получать больше: кого ждут надбавки
Уже с июля 2020 года украинцы начнут получать больше денег
Социальные выплаты неожиданно увеличили: кто получит больше денег
В Украине вырастут выплаты некоторым категориям населения
Сумма пособия по безработице увеличится
В Украине возрастет и размер максимальной помощи по безработицы