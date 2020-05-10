В Польше при загадочных обстоятельствах погибла 25-летняя сезонная работница из Украины. Об этом пишет stopcor.org.

"Почти через две недели после смерти женщины в одном из колодцев нашли тело ее недоношенного ребенка. В пятницу, 8 мая, состоялся вскрытие найденного тела", - говорится в сообщении.

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По данным местных СМИ, 25 апреля на одной из ферм в городке Чижев на северо-востоке Польши к работнице вызвали медиков. По прибытии врачи констатировали смерть женщины от потери крови.

Сообщается, что у женщины на 6-м месяце беременности состоялись роды. Она родила в домашних условиях без помощи врачей и умерла от потери крови. С тех пор полицейские пытались найти новорожденного ребенка.

Ранее сообщалось, что двое украинцев, умершие на Бали, не были заражены коронавирусом.

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