В Польше на ферме загадочно умерла 25-летняя украинка [ Редактировать ]
В Польше при загадочных обстоятельствах погибла 25-летняя сезонная работница из Украины. Об этом пишет stopcor.org.
"Почти через две недели после смерти женщины в одном из колодцев нашли тело ее недоношенного ребенка. В пятницу, 8 мая, состоялся вскрытие найденного тела", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, 25 апреля на одной из ферм в городке Чижев на северо-востоке Польши к работнице вызвали медиков. По прибытии врачи констатировали смерть женщины от потери крови.
Сообщается, что у женщины на 6-м месяце беременности состоялись роды. Она родила в домашних условиях без помощи врачей и умерла от потери крови. С тех пор полицейские пытались найти новорожденного ребенка.
Ранее сообщалось, что двое украинцев, умершие на Бали, не были заражены коронавирусом.
Также мы писали о том, что футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом.
по теме
На Бали умерли двое украинцев
Результаты тестов на COVID-19 будут известны 3 мая
В Польше автомобиль сбил двух украинцев
По предварительной информации, водитель уснул за рулем
Бочки с химикатами взлетали в воздух: в Польше произошел пожар на полигоне химотходов (видео)
Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров
"Он мне не понравился": футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом
Турецкий футболист задушил собственного ребенка, когда тот заболел COVID-19. Ему грозит пожизненное заключение
Пассажирский Boeing сбил человека
Происшествие произошло во время посадки авиалайнера