20-летний студент проехал на велосипеде около 3,5 тыс. км, чтобы вернуться из Шотландии домой - в Грецию. Об этом пишет CNN.

Студент университета Абердина Клеон Пападимитриу застрял в Шотландии после того, как страна ввела карантин из-за пандемии коронавируса и закрыла свои границы. В последние дни марта он забронировал три рейса, чтобы вернуться домой в Афины, но их все отменили.

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После этого Пападимитриу стал изучать возможность вернуться домой на велосипеде. Вскоре он приобрел необходимые для этого вещи и сообщил о своих планах родителей. Они установили приложение, в котором могли отслеживать его перемещения.

10 мая, взяв с собой консервированные сардины, арахисовое масло, хлеб, спальный мешок, палатку и велоснаряжение, грек начал свое путешествие. Ежедневно парень проезжал до 100 км, пересекая сначала Англию, а затем попал в Нидерланды. В течение нескольких дней он ехал по Германии, проехал через Австрию к восточному побережью Италии, откуда отправился на лодке в греческий порт Патри. Оттуда - на велосипеде к своему району Афин.

Студент рассказал, что в течение всей поездки он ночевал в полях и лесах. При этом иногда он связывался с друзьями или знакомыми, которые предлагали ночлег и душ. 27 июня, через 48 дней с начала путешествия, Пападимитриу вернулся домой, где его встретили родные вместе с десятками друзей, а также совершенно незнакомые люди, которые отслеживали его передвижение, чтобы поздравить.

"Я думаю, что я стал лучше, я более уверен в себе, я уверен в своих силах. Если бы я не знал, что осуществлю поездку, и вы спросили меня сейчас, могу ли я это сделать, я бы сказал, что нет", - сказал Пападимитриу.

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