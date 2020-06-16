В Киеве прохожий украл у травмированной женщины велосипед [ Редактировать ]
В Киеве незнакомец вместо того, чтобы оказать помощь, украл у травмированной женщины велосипед и уехал. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
Инцидент произошел ночью 14 июня на бульваре Дружбы народов.
"Заявительница сообщила, что ехала на велосипеде, упала и получила травму. После чего к ней подошел незнакомец и вроде начал помогать встать, а сам коварно схватил велосипед и уехал", - говорится в сообщении.
Догнать его женщина не смогла из-за полученных травм.
Патрульные выяснили у нее направление движения нападающего и описание велосипеда, информацию передали коллегам из других районов.
Похожий двухколесный транспорт заметил автопатруль на проспекте Лобановского. Инспекторы останови человека и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Ранее сообщалось, что в Киеве дерзко угнали дипломатическое авто.
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