Ізолятор замість відпочинку: як не повторити помилок українських мадрівників в умовах карантину

Їхали на пляж, потрапили в ізолятор. Ще ніколи наше МЗС не докладало таких зусиль, щоб повернути додому відпочивальників із Греції, які просто не прочитали перед виїздом, а чи допустять їх взагалі до пункту призначення