Туристи повертаються в дику природу Еквадору [ Редактировать ]
Туристи повертаються в дику природу. Природні заповідники Галапагоських островів знову раді приймати відвідувачів. У період карантину, який влада Еквадору запровадила в березні, вхід на територію Національного парку закрили. Тепер туристів пускають, проте з дотриманням протиепідемічних заходів. На островах Галапагоського архіпелагу мешкають 15 рідкісних видів тварин, зокрема - зелена черепаха, морська ігуана та галапагоський пінгвін.
Данні Руеда, директор Галапагоського національного парку:
Закритими залишаються тільки туристичні місця з невеликою територією, де неможливо прийняти багато людей з дотриманням безпечної відстані між ними.
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