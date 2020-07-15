Американський репер Каньє Вест не братиме участі у виборах [ Редактировать ]
Зійшов з дистанції. Американський репер Каньє Вест, схоже, цього року таки не братиме участі у президентських виборах. У його штабі повідомили, що співак, який планував зареєструватися як незалежний кандидат, не набрав необхідних ста тридцяти трьох тисяч підписів на свою підтримку.
Офіційно Каньє Вест цієї інформації поки не підтвердив. За чутками, які поширюють таблоїди, увійти в президентські перегони хіп-хоп-виконавець вирішив на піку загострення психічного захворювання. Він нібито страждає на біполярний розлад.
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