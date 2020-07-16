Інвесторам "Північного потоку-2" загрожують американські санкції [ Редактировать ]
Усі інвестори "Північного потоку-2" можуть потрапити під американські санкції. За інформацією "Вол Стріт Джорнал", йдеться про тих, хто вклав до мільйона доларів, а також осіб і компанії, які постачають технології для проєкту. Їм загрожуватимуть конфіскація майна, відмова у візі та фінансових послугах.
Раніше в Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва нової нитки російського газогону. Він розширює санкції, запроваджені торік у грудні.
по теме
"Северный поток-2" угрожает всей Европе: в США внесли новые санкции
В Палату представителей Конгресса внесли законопроект с дополнительными санкциями против российского "Северного потока-2"
Санкции США по "Северному потоку-2":в МИД сделали заявление
В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали расширение санкций США в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"
Американський сенат розширив санкції проти "Північного потоку-2"
Нововведення передбачає поширення санкцій не лише на компанії, які безпосередньо прокладають труби, а й на тих, хто їх страхує, надає юридичну допомогу та портові послуги
Против "Северного потока-2" введут новые санкции
Государственный департамент США включит газопровод "Северный поток-2" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA
Втручання у внутрішні справи: Китай ввів санкції проти США
Це відповідь на раніше оголошені обмежувальні заходи Вашингтона проти китайських чиновників, які, на думку американців, причетні до утисків уйгурської мусульманської меншини