Усі інвестори "Північного потоку-2" можуть потрапити під американські санкції. За інформацією "Вол Стріт Джорнал", йдеться про тих, хто вклав до мільйона доларів, а також осіб і компанії, які постачають технології для проєкту. Їм загрожуватимуть конфіскація майна, відмова у візі та фінансових послугах.

Раніше в Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва нової нитки російського газогону. Він розширює санкції, запроваджені торік у грудні.