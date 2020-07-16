У Білорусі затримали сотні протестувальників [ Редактировать ]
У Білорусі затримали понад 300 осіб, які вийшли на акції протесту. Напередодні у середмісті Мінська люди вишикувалися, щоб подати скаргу на дії Центрвиборчкому. Так прихильники опозиції протестують проти того, що ЦВК відмовила в реєстрації двом опозиційним кандидатам на президентських виборах. Оскаржувати дії влади запропонував один з опозиційних лідерів. На заклик відгукнулося близько тисячі громадян.
по теме
У найбільших містах Білорусі спалахнули стихійні протести
Масові протести, не менш масові затримання та побиття активістів. Це - президентські перегони у Білорусі. Там тисячі людей у різних містах вийшли на вулиці
Перекриті траси: жителі сіл на Львівщині вимагають відремонтувати дороги
Допоки урядовці масово звітують про сотні кілометрів відремонтованих шляхів в Україні - жителі 11 сіл на Львівщині просять дати лад усього 17 кілометрам дороги
Реформа децентралізації: українці протестують проти ліквідації районів
З цимбалами та трембітами. Гуцули здолали понад вісімсот кілометрів, щоби провести акцію проти реформи децентралізації
Вибори у Білорусі: головного опонента Лукашенка звинувачують в участі у злочинній організації
Головний опонент Олександра Лукашенка - Віктор Бабарико - не братиме участі в президентських виборах. Центральна виборча комісія Білорусі відмовилася його реєструвати
У Чернівцях через погані дороги мітингують автомобілісти
У Чернівцях сьогодні мітингували автомобілісти. Від самого ранку зібралися біля міської ради, аби висловити своє обурення станом міських доріг