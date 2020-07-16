У Білорусі затримали понад 300 осіб, які вийшли на акції протесту. Напередодні у середмісті Мінська люди вишикувалися, щоб подати скаргу на дії Центрвиборчкому. Так прихильники опозиції протестують проти того, що ЦВК відмовила в реєстрації двом опозиційним кандидатам на президентських виборах. Оскаржувати дії влади запропонував один з опозиційних лідерів. На заклик відгукнулося близько тисячі громадян.