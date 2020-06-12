Масштабна операція Твіттера анти-фейк. Соціальна мережа видалила понад 170 тисяч акаунтів, що поширювали китайську та російську пропаганду. Більшість знищених акаунтів пов'язані саме з КНР.

Проурядові боти маніпулювали громадською думкою переважно щодо протестів у Гонконзі та коронавірусу. Крім того, соціальна мережа знищила і значну кількість російської бот-ферми, що пропагувала Путінську політичну партію "Єдіная Росія".