Боротьба з пропагандою: Твіттер видалив десятки тисяч російських та китайських фейків [ Редактировать ]
Масштабна операція Твіттера анти-фейк. Соціальна мережа видалила понад 170 тисяч акаунтів, що поширювали китайську та російську пропаганду. Більшість знищених акаунтів пов'язані саме з КНР.
Проурядові боти маніпулювали громадською думкою переважно щодо протестів у Гонконзі та коронавірусу. Крім того, соціальна мережа знищила і значну кількість російської бот-ферми, що пропагувала Путінську політичну партію "Єдіная Росія".
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