Російські окупанти не припиняють обстрілів на Донбасі. Загалом за минулу добу - 12 ворожих атак. Втрат серед армійців немає. Із забороненого озброєння, зокрема, мінометів 120-го калібру бойовики вели вогонь по захисниках Талаківки.

Позиції поблизу Мар'їнки накрили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А неподалік Новолуганського застосували БМП та автоматичні станкові гранатомети. Переважно супротивник починає обстріли із менш легкого озброєння, - розповідають армійці.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України: