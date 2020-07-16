Війна на Сході: бойовики ведуть вогонь по захисниках Талаківки [ Редактировать ]
Російські окупанти не припиняють обстрілів на Донбасі. Загалом за минулу добу - 12 ворожих атак. Втрат серед армійців немає. Із забороненого озброєння, зокрема, мінометів 120-го калібру бойовики вели вогонь по захисниках Талаківки.
Позиції поблизу Мар'їнки накрили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А неподалік Новолуганського застосували БМП та автоматичні станкові гранатомети. Переважно супротивник починає обстріли із менш легкого озброєння, - розповідають армійці.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
Ціль такої стрільби - спровокувати нас на активні дії, для того щоб у них була можливість застосувати крупнішу зброю.
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