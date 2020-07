Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Выставка "Цветочное сафари"

Горожан приглашают на экспозицию "Цветочное сафари". Посетителей ждет зрелище необычайных масштабов. На локации будут размещены объемные 3D-фигуры диких животных, среди которых - тигры, носороги, медведи и другие жители южного полушария. Также на поле поставили яркие цветочные фотозоны и места для отдыха взрослых и детей.

Когда: до 26 июля, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33

Сколько стоит: взрослый билет - 100 гривен, детский - 25 гривен, действуют льготы

UPark Festival 2019

UPark Festival - музыкальное событие, которое состоится в Киеве уже в третий раз. В этом году на сцене фестиваля выступят одни из самых известных артистов современности. Среди них: Rag'n'Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MO, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, SWMRS и Pale Waves.

Когда: 16-18 июля, 15:00

Где: Sky Family Park, улица Ватутина, 2

Сколько стоит: от 1499 гривен

Лекция "Новый взгляд в предметной фотографии"

На лекции вы узнаете о нюансах съемочного процесса, подготовке к съемкам, разработке концепции и мудборда, о работе с клиентами и о творчестве в коммерческой предметной фотографии.

Когда: 18 июля, 19:30, улица Полевая, 21

Сколько стоит: 300 гривен

Джаз на Пляже

Вне зависимости от погоды, на пляже ЮБК будет жарко и весело. Закат, побережье, теплый песок и ритмы bossa-nova.

Когда: 18 июля, 20:00

Где: Южный Берег Киева, Труханов остров

Сколько стоит: от 450 гривен

Santa Muerte Carnival

Вас ждет карнавальное шествие, огненные шоу, акробаты и танцы до рассвета.

Когда: 19-20 июля, с 18:00 до 06:00

Где: Ulichnaya eda, улица Беломорская, 1а

Сколько стоит: 250 гривен

Концерт Shanti People

Shanti People - группа, которая делает электронные live show, сочетая EDM (электронную танцевальную музыку) с Мантрами.

Их треки набирают миллионы прослушиваний в YouTube, а премьеры звучат на радио-шоу Армина ван Бюрена A State Of Trance и занимают первые места в чартах Beatport.

После успешного релиза совместного трека с Vini Vici и первого захватывающего тура по Индии, Shanti People дадут сольный концерт в Киеве.

Когда: 19 июля, 20:00

Где: Скворечник - городское экопространство, Гидропарк

Сколько стоит: от 200 гривен

Фестиваль "Лето на ВДНГ"

Киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.

Когда: с 12 мая

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Выставка "Живые драконы и волшебные деревья"

На территории ВДНХ работает новый фэнтези-парк под открытым небом, на котором киевляне могут полюбоваться анимированными драконами из сказочных историй, древних мифов, книг, фильмов и видеоигр.

Все скульптуры размещены в сказочных декорациях и экспозициях, которые дополняют мир драконов.

Когда: ежедневно, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

КУРАЖ IS BACK!

Мы возвращаемся в новую реальность по всем санитарным нормам: с тоннами антисептика, точкой с масками, разметками и всем, что только можно придумать для безопасности наших humans of Kurazh.

Будет наша любимая тусовка, все друзья соберутся на самой летней террасе этого города и мы вместе будем наслаждаться этим летом!

Планы такие:

Небольшая, но отборная винтажная барахолка в открытом ангаре.

Подкаст любимых киевских диджеев с лайв прямо перед тобой на сцене.

Мы сделаем разметку где только можно, чтобы вам и нашим друзьям-волонтерам было легче контролировать "соушл дистанс", как говорится.

Лекции и воркшопы на свежем воздухе для взрослых.

Искусство, перфоманс и выставки улице.

Настольный теннис, аэрохоккей и другие безопасные "аутдор" активности под летним небом.

Фуд-корт и, наконец, долгожданное открытие нашего винного Барчика "Синичка"!

