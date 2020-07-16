За 6 месяцев на Северодонецком "Азоте" выпущено 330,78 тыс. тонн минеральных удобрений. Об этом говорится в пресс-релизе Group DF.



В частности, предприятием произведено 192,07 тыс. тонн аммиачной селитры, 122,58 тыс. тонн карбамида, 3,3 тыс. тонн аммиака водного технического, 12,83 тыс. тонн жидких минеральных удобрений КАС (карбамидо-аммиачная смесь). Также на предприятии за 6 месяцев выпущено 153,11 тыс. тонн аммиака.





Как объяснил Председатель Правления предприятия Леонид Бугаев, рост выпуска удобрений в первом полугодии стал результатом восстановления полного производственного цикла на заводе: "Мы в марте запустили цех производства аммиака 1-А, и это позволило постепенно наращивать выпуск аммиачной селитры и начать выпуск карбамида. Тем не менее, предприятие на сегодня загружено всего на 30%, и мы, к сожалению, не можем говорить о сохранении динамики роста производства из-за последнего решения Межведомственной комиссии по международной торговле не вводить ограничения (квоты) на импорт азотных удобрений в Украину".



Леонид Бугаев отмечает: продукция украинских производителей не может конкурировать в цене с российскими удобрениями, поскольку в РФ цена основного сырья - природного газа - почти в 2,5 раза ниже, чем в Украине. И хотя с весны 2019 года действует эмбарго на ввоз азотных удобрений непосредственно из России, но они завозятся в Украину "в обход" - через Беларусь, Грузию, Польшу и Латвию.



"Из-за засилья российского импорта "Азот" будет вынужден снизить набранные обороты. А вместо того чтобы набирать персонал, наоборот, придется сократить до 30% работников. Это ответственность Правительства, это прямой результат некомпетентности, неумелой промышленной политики власти", - подчеркнул Леонид Бугаев.



Химики считают, что решение не ограничивать импорт азотных удобрений в Украину "продавили" российские лоббисты. Это уже поставило под удар всю химическую отрасль нашей страны. Особенно сильно этот удар ощутит Луганщина. Ведь Северодонецкий "Азот" - одно из крупнейших предприятий Луганской области, и из-за антиукраинского решения чиновников люди на прифронтовой территории потеряют работу, а местные бюджеты - десятки миллионов гривен налоговых отчислений.



Северодонеций "Азот" входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа