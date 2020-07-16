Незаконні вказівки і тиск на бізнес збоку Державної податкової служби є наслідком відсутності в Україні належної правової системи. Так інформацію про вказівку територіальним органам ДПС "терміново відпрацювати" чітко визначені три алкогольні підприємства (ПАТ "Люботинський завод Продтовари", ТОВ "ЛГЗ Прайм", ПП "Олександрія преміум") прокоментував експодатківець Костянтин Лікарчук.



"Це завжди так було, і я думаю, на жаль, що знову буде. Треба дивитися на те, які це вказівки, кому та як надавалися. І якщо вони незаконні - наприклад на догоду одним представникам бізнесу здійснюється тиск на інших, то питання треба ставити до ДБР, до правоохоронців.



Але зрозумійте у нас немає належно функціонуючої правої системи, яка б завершувалася якісною роботою правоохоронців, ДБР та судовими вироками. І доки вона не буде функціонувати – всі ці моменти будуть здійснюватися "в ручному режимі", - розповів він.



За словами Лікарчука схожі вказівки маю корупційну "природу".



Хтось буде давати вказівки, законно чи ні, хтось буде ці вказівки скасовувати - і на всьому цьому шляху буде корупція. Бо якщо вказівки даються незаконно - то вони даються за гроші, скоріш за все, і скасовуються вони, скоріше всього, теж за гроші", - припустив експерт і додав, що проблема використання податківців на місцях задля тиску на бізнес - "проблема системна".



Зауважимо, що напередодні, у ЗМІ опублікували вказівку територіальним підрозділам податкової "терміново відпрацювати" чітко визначений перелік відомих алкогольних компаній із вимогою так само терміново прозвітувати про результати.



Першим інформацію поширив анонімний телеграм-канал "Дон Кіхот". Як вказують автори повідомлення, все це схоже не на боротьбу, а на спробу “загнати всіх у схему”.



Нагадаємо, очільник податкової змінився трохи менше тьох місяців тому. На посаду голови був призначений Олексій Любченко.