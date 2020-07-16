Следователи Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что у одного из депутатов Черкасского горсовета был личный конфликт с заместителем мэра на фоне распределения сфер влияния. За денежное вознаграждение Политик решился устранить Ботнара, наняв киллера. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

Об этом стало известно правоохранителям, которые решились на имитацию убийства заместителя городского головы.

После того как заказчику было показано фото с "трупом" Ботнара и он передал посреднику деньги, его задержали оперативники.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что власти Черкасс передали парк под застройку.