Заместитель мэра Черкасс нашелся: Ботнара прятали от киллеров (видео) [ Редактировать ]
Следователи Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствие установило, что у одного из депутатов Черкасского горсовета был личный конфликт с заместителем мэра на фоне распределения сфер влияния. За денежное вознаграждение Политик решился устранить Ботнара, наняв киллера. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.
Об этом стало известно правоохранителям, которые решились на имитацию убийства заместителя городского головы.
После того как заказчику было показано фото с "трупом" Ботнара и он передал посреднику деньги, его задержали оперативники.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что власти Черкасс передали парк под застройку.
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