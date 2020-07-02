Влада Черкас передала парк під забудову [ Редактировать ]
Замість парку котеджне містечко. У Черкасах міськрада віддала в приватну власність - понад три гектари хвойного лісу. Це сталося ще 14 років тому, але забудовувати зелену зону - почали тільки зараз. Розповідає Станіслав Кухарчук.
Вікові дуби та столітні сосни - цей невеличкий клаптик дикої природи майже в середмісті Черкас просто дивує своєю мальовничістю. Але дива закінчуються, коли мова заходить про гроші - великі гроші. Нині колишня паркова зона поступово перетворюється на приватний будівельний майданчик.
На місці цього котловану ще кілька тижнів тому був ліс, а тепер фундамент. І це за кілька метрів від старенького паркану санаторного дитсадка.
Вихованці цього садочка - діти з патологією органів дихання. Цілюще лісове повітря їм замінює будь-які процедури. Завідувачка закладу пригадує: уже з добрий десяток років забудовники намагаються розчистити зелені насадження довкола садочка. Проте активізувалися кілька тижнів тому.
Валентина Прокопенко, завідувачка Черкаського ДНЗ санаторного типу №74:
Були такі випадки, що під'їжджав бульдозер і починав вирубувати, ми підходили, діти кричали "що ви робите?", люди показували ордера на землю. Якщо говорити про цю ділянку, яка безпосередньо біля нас, воно все робиться у вихідні дні переважним чином.
На місце вирубів містяни навіть викликали екоінспекцію. Але та - безпорадна. Земля в лісі ще з 2006 року - приватна власність. Так тоді розпорядилась міська рада. За спиляні дерева власники ділянок мають лише виплатити відшкодування до місцевого бюджету і можуть вільно будувати далі.
Олександр Позняков, заступник начальника екологічної інспекції центрального округу:
Закон в даному випадку надання зелених насаджень, в тому числі земельних ділянок в межах населених пунктів чітко не забороняє надання у власність земельних ділянок.
На цій карті землеустрою Черкас жовтим позначений майже весь ліс довкола садочка. Це вже приватизовані під забудову ділянки із кадастровими номерами. Поки що їх вісімнадцять.
Серед власників - бізнесмени і місцеві посадовці разом із родичами.
А ось такий вигляд, за генпланом забудови міста, матиме масив у майбутньому велике котеджне містечко. Нинішній міський голова і сам обурений.
Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:
Багато питань є по генеральному плану в тому числі і по забудові Замкового узвозу, по території Лісової просіки там також у генеральному плані внесена зелена зона. Ми готові сприяти в тому числі природоохоронній прокуратурі стосовно подачі в суд і представляти інтереси громади міста Черкаси.
Якщо подальшу забудову й передання лісу в приватну власність ще можна зупинити, каже міський голова, то з відведеними ділянками - справжня проблема: їх уже узаконили через суд.
по теме
У Смілі депутати обіцяють виплатити заплату медикам
Пандемія коронавірусу та його стрімке поширення в Україні не позначилося позитивно на прибутках медиків із райцентру Сміла, на Черкащині. Ба більше, фахівці, від роботи яких зараз у прямому сенсі залежать життя, не отримують заробітної платні вже другий місяць
Депутати Сміли не поспішають повертати медикам законні зарплати
Медустанови не доотримали майже половину річного бюджету. Ми вже розповідали про це кілька тижнів тому медики сподівалися на допомогу міської влади, але депутати так і не спромоглися зібратися на засідання.
Примусова децентралізація: на Житомирщині селяни протестують проти самоуправства чиновників
Реформа, що мала змінити радянську тоталітарну вертикаль управління на схему самоврядування за прикладом цивілізованого світу, в наших реаліях, виявляється, може і не спрацювати
На Прикарпатті занепадає старовинний палац: мародери винесли навіть підлогу
Кілька століть тому сюди "відпочити" з'їжджався бомонд із усього регіону. Пишні бали, світські обіди, прогулянки на конях, і вечірки до ранку. Приймали гостей ось у цьому палаці - родинному гнізді польського графа Рея.
Під Одесою лісове господарство та забудовники борються за земельну ділянку
Наша наступна розповідь яскравий приклад того, що зараз відбувається із лісами. І чому інвентаризація справді потрібна. Під Одесою конфлікт навколо земельної ділянки