Замість парку котеджне містечко. У Черкасах міськрада віддала в приватну власність - понад три гектари хвойного лісу. Це сталося ще 14 років тому, але забудовувати зелену зону - почали тільки зараз. Розповідає Станіслав Кухарчук.

Вікові дуби та столітні сосни - цей невеличкий клаптик дикої природи майже в середмісті Черкас просто дивує своєю мальовничістю. Але дива закінчуються, коли мова заходить про гроші - великі гроші. Нині колишня паркова зона поступово перетворюється на приватний будівельний майданчик.

На місці цього котловану ще кілька тижнів тому був ліс, а тепер фундамент. І це за кілька метрів від старенького паркану санаторного дитсадка.

Вихованці цього садочка - діти з патологією органів дихання. Цілюще лісове повітря їм замінює будь-які процедури. Завідувачка закладу пригадує: уже з добрий десяток років забудовники намагаються розчистити зелені насадження довкола садочка. Проте активізувалися кілька тижнів тому.

Валентина Прокопенко, завідувачка Черкаського ДНЗ санаторного типу №74:

Були такі випадки, що під'їжджав бульдозер і починав вирубувати, ми підходили, діти кричали "що ви робите?", люди показували ордера на землю. Якщо говорити про цю ділянку, яка безпосередньо біля нас, воно все робиться у вихідні дні переважним чином.

На місце вирубів містяни навіть викликали екоінспекцію. Але та - безпорадна. Земля в лісі ще з 2006 року - приватна власність. Так тоді розпорядилась міська рада. За спиляні дерева власники ділянок мають лише виплатити відшкодування до місцевого бюджету і можуть вільно будувати далі.

Олександр Позняков, заступник начальника екологічної інспекції центрального округу:

Закон в даному випадку надання зелених насаджень, в тому числі земельних ділянок в межах населених пунктів чітко не забороняє надання у власність земельних ділянок.

На цій карті землеустрою Черкас жовтим позначений майже весь ліс довкола садочка. Це вже приватизовані під забудову ділянки із кадастровими номерами. Поки що їх вісімнадцять.

Серед власників - бізнесмени і місцеві посадовці разом із родичами.

А ось такий вигляд, за генпланом забудови міста, матиме масив у майбутньому велике котеджне містечко. Нинішній міський голова і сам обурений.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Багато питань є по генеральному плану в тому числі і по забудові Замкового узвозу, по території Лісової просіки там також у генеральному плані внесена зелена зона. Ми готові сприяти в тому числі природоохоронній прокуратурі стосовно подачі в суд і представляти інтереси громади міста Черкаси.

Якщо подальшу забудову й передання лісу в приватну власність ще можна зупинити, каже міський голова, то з відведеними ділянками - справжня проблема: їх уже узаконили через суд.