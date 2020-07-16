Карантин, від якого всі втомилися. Президент рекомендує чиновникам не поспішати з рішеннями. Так він відреагував на заяви, що коронавірусні обмеження нібито можуть діяти аж до кінця наступного року. Володимир Зеленський натомість вважає, що продовжувати карантин більше ніж на місяць не варто.

А далі дивитися по ситуації. У МОЗі тим часом заявили що поділять регіони на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". І рівень обмежень залежатиме від того, яким кольором позначена область.

На сьогодні найгірша ситуація - на Львівщині, Буковині та в Києві. Загалом в Україні за минулу добу 848 нових інфікованих. 18 людей померли, 800 одужали. Від початку епідемії заразилися майже 56 із половиною тисяч українців. Половина з них - хворіє досі.