Справа Шеремета: суд залишив під вартою підозрюваного ветерана АТО [ Редактировать ]
Печерський райсуд Києва залишив під вартою ветерана АТО Андрія Антоненко, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Антоненко пробуде в СІЗО ще два місяці. Таке ж рішення і щодо іншої підозрюваної - лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.
І ще одній підозрюваній, військовій медсестрі Яні Дугарь, міру запобіжного заходу пом'якшили. Наразі вона перебуває під заставою. Усі фігуранти справи заперечують свою причетність до злочину і наполягають, що експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна.
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