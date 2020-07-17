Печерський райсуд Києва залишив під вартою ветерана АТО Андрія Антоненко, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Антоненко пробуде в СІЗО ще два місяці. Таке ж рішення і щодо іншої підозрюваної - лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

І ще одній підозрюваній, військовій медсестрі Яні Дугарь, міру запобіжного заходу пом'якшили. Наразі вона перебуває під заставою. Усі фігуранти справи заперечують свою причетність до злочину і наполягають, що експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна.