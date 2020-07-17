Украина исключила из "красного списка" ряд курортов [ Редактировать ]
Украина сократила список стран "красной зоны", по прибытию из которых необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус. В частности, из этого списка исключены популярные курортные направления - Албания, Египет и Болгария. Обновленные списки опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.
В "красный список" входят около 50 стран, в том числе, Израиль, Россия, Молдова, Франция, ОАЭ, Беларусь, США, Мексика и другие.
При этом по сравнению с предыдущими списками эту зону покинули Албания, Египет и Болгария. Это означает, что по прибытию из этих стран не нужно проходить обсервацию или сдавать тест для досрочного выхода из нее.
Кроме того, в "зеленом списке" популярные среди украинцев Хорватия, Чехия, Польша, Греция, Италия, Турция и ряд других стран.
Отметим, из всех стран Европейского союза на сегодня свои границы для граждан Украины открыли только Хорватия и Болгария.
Напомним, Украину разделят на четыре зоны.
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