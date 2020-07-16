Украину разделят на четыре зоны [ Редактировать ]
Все регионы Украины поделят на четыре зоны. Это произойдет в рамках изменений, которые касаются карантина в Украине. Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.
В каждой из зон будут определены четкие критерии по ограничениям.
По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режим карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой из них будут действовать четкие критерии относительно ограничений.
Также сообщается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
Ранее сообщалось, что американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ.
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