Все регионы Украины поделят на четыре зоны. Это произойдет в рамках изменений, которые касаются карантина в Украине. Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

В каждой из зон будут определены четкие критерии по ограничениям.

По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режим карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой из них будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Также сообщается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Ранее сообщалось, что американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ.