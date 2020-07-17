НБУ значительно повысил курс доллара на 20 июля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,36 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на таком уровне: 27,3606 гривен за 1 доллар (+0,0868 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,2738 гривен за 1 доллар.
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