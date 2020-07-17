Тож поки не буде політичної волі, всі ці схеми, житимуть

Навіть ось ці гроші, які держава щорічно втрачала, гальмуючи з великою приватизацією, не можна порівняти із втратами від податкових махінацій. Пам'ятаєте скандал зі скрутками ПДВ? 60 мільярдів гривень на рік! І що? Чим закінчилося? Де посадки? Чомусь немає.

Але чому? Ми вирішили зайнятися цим питанням. І ось що вдалося дізнатись Інні Томіній.

Овочі, фрукти, сигарети, будматеріали, побутова хімія і косметика. Все це імпорт, який масштабно ввозять в Україну. І все це поле для подвійного заробітку.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

Это могут быть китайские тапочки, сандали, китайские мячи, надувные матрасы, ну все что угодно. Все, что мы видим на наших рынках.

Завозять цей товар абсолютно легально. А от реалізують часто в тіні. За готівку. Більше того, окремо від ввезеного краму - продають ще й накладні!

Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу:

Люди які займаються скрутками професійно, вони на документах заробляють більше ніж на реалізації самого товару.

Виявляється, торгувати можна не лише товаром, а й податками! Приміром, ви можете продати свій ПДВ. А купить його той, хто винен державі ще більше і хоче недоплатити. "Скрутити" свій податок - із 20 до 8 відсотків.

Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу:

Хто грається в це? Ну, по-перше, є певний ринок, є навіть група в телеграм. Вона відкрита. Ви можете додатись. Вони скручують. Це продаж скрученого ПДВ. Документи на товари, які реально вже продані.

Схема настільки прибуткова, що цим давно не гребує і бізнес з мільйонними оборотами.

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби:

У нас цілі галузі забули, що таке податок на прибуток - це зерно трейдери, це успішний гарний бізнес, прибутковий, він не платить.

Отже як працює ця схема? Ви імпортер. Ввозите в Україну приміром, банани. Офіційно розмитнюєте і чесно сплачуєте ПДВ, умовно на 100 гривень. Держава вам тепер ще й має частину витрат відшкодувати. Далі ви ці банани в сіру продаєте на ринку.. за готівку. А потім окремо від товару продаєте на нього документи. Тобто, ви вже офіційно продаєте банани, яких давно нема. Далі ці документи ще кілька разів перепродаються і вкінці ланцюжка стається паперове диво: банани перетворюються, приміром на бетон. А компанія яка возить бетон платить з нього ПДВ не на мільйон, а на ті самі "бананові" сто гривень.

Що ближчий за категорією товар між собою, то менший фіктивний ланцюг.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

То есть, ты не можешь продать тот товар, которого у тебя нет, допустим, на балансе, поэтому происходит такое перебрасывание с одной фирмы на другую. Фирмы которые стоят в середине цепочки - их и называют фирмами скрутками. Которые и занимаются этим товарным пересортом, когда один товар превращается в другой, условно бананы превращаются в цемент.

Ще в травні ексміністр фінансів Ігор Уманський заявив, що на таких скрутках і фіктивних ПДВ держбюджет щороку втрачає приблизно 60 млрд грн.

Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу:

Це геніальна схема ухилення від сплати податків. Вона геніальна тому що її фактично не можливо викрити. Тобто всі схеми скруток ПДВ придумали податкові інспектори і міліція. Ну, вони… це їхній бізнес.

Інформацію про мільярдні тіньові обороти підтверджує, як не дивно, і сама податкова. Щоправда, там називають суму збитків скромнішу - 40 мільярдів гривень на рік.

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України:

Плюс бізнесу ще необхідно легалізувати контрабанду, ну вона в магазині повинна якось зявитись. Країна бачить цю проблему і успішно почала боротися після введення системи моніторингу операції так званої СМ. І питання полягає в тому, чи контролюючий орган знаходиться в цій схемі чи контролюючий орган над цією схемою?

За тих, хто в схемі, минулого місяця взялася ДБР. Слідчі провели два десятки обшуків у кількох областях. У справі таких "скруток" приходили з обшуком і до екс-очільника податкової - Верланова.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Нам вдалося за останні два місяці зламати схеми "скруток" і інших проблем з фіктивним подактовим кредитом. Тому на сьогоднішній день є всі підстави вважати, що більше схем з ПДВ у нас не буде!

Та експерти не такі оптимістичні. Мовляв, поки в країні є ПДВ, доти й будуть методи ухилення.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

Сегодня современный налоговик сидя за монитором компьютера путем двух-трех часов аналитической работы может вам с точностью до копейки сказать, какие фирмы занимаются скрутками.

Тож поки не буде політичної волі, всі ці схеми, житимуть. Єдиним виходом може бути польський рецепт. Там знизили податки до рівня, не вигідного для великих комбінаторів.