В результате взрыва у входа в метро "Шулявская", который прогремел вечером 17 июля, пострадали четыре человека. Об этом сообщает столичная полиция.

22-летний студент был госпитализирован с места происшествия с травмами ноги. Другие трое пострадавших самостоятельно обратились к медикам. После осмотра и оказания помощи их отпустили по домам. Взрывом повреждены окна станции.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в двух кафе Полтавы прогремел взрывы.