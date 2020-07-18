Взрыв возле метро "Шулявская" в Киеве полиция расследует как хулиганство (видео 18+) [ Редактировать ]
В результате взрыва у входа в метро "Шулявская", который прогремел вечером 17 июля, пострадали четыре человека. Об этом сообщает столичная полиция.
22-летний студент был госпитализирован с места происшествия с травмами ноги. Другие трое пострадавших самостоятельно обратились к медикам. После осмотра и оказания помощи их отпустили по домам. Взрывом повреждены окна станции.
Правоохранители открыли по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в двух кафе Полтавы прогремел взрывы.
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