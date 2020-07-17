В Киеве на Шулявском мосту ограничат движение [ Редактировать ]
Шулявский путепровод/ Фото: lb.ua
В Киеве на съездах Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта с пятницы, 17 июля, на три дня. Это связано с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В частности, движение ограничат:
- на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко – с 09:00 17 июля до 07:00 20 июля;
- на съезде с ул.Вадима Гетьмана на просп. Победы – с 15:00 17 июля до 07:00 20 июля.
Ранее сообщалось, что на Броварском проспекте в Киеве ограничили движение.
по теме
Prev Next
11 июля 2020 09:22
На Броварском проспекте в Киеве ограничили движение
Ограничения начали действовать с 8:30 11 июля
08 июля 2020 08:50
В Киеве водитель вел автобус в состоянии наркотического опьянения
Патрульные составили на нарушителя админматериалы
30 июня 2020 08:24
Киев изменит правила проезда для льготников с 1 июля
Киев с 1 июля вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте
16 июля 2020 19:22
Киевский апелляционный суд экстренно эвакуируют: что случилось
Людей из здания суда эвакуировали
16 июля 2020 17:31
В Киеве сын зверски убил отца
56-летний мужчина скончался от многочисленных травм в одной из больниц Киева