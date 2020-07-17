В Киеве на съездах Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта с пятницы, 17 июля, на три дня. Это связано с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В частности, движение ограничат:

на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко – с 09:00 17 июля до 07:00 20 июля;

на съезде с ул.Вадима Гетьмана на просп. Победы – с 15:00 17 июля до 07:00 20 июля.

Ранее сообщалось, что на Броварском проспекте в Киеве ограничили движение.