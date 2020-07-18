"Преступность на высоте": Украина возглавила рейтинг преступности в Европе [ Редактировать ]
Украина "побила" рекорд по уровню преступности в Европе, заняв первое место в списке. Об этом сообщает сервис Numbeo, пишет Апостроф.
Как показывают данные, среди европейских стран Украина первая с показателем 48,84.
Также в тройке первых Швеция (47,43) и Франция (47,37).
Далее идут Молдова, Ирландия, Бельгия, Объединенное Королевство, Италия, Босния и Герцоговина, Черногория.
Как отмечают специалисты Numbeo, среди всех стран мира Украина заняла 47 место.
Перед Украиной в мировом списке Марокко (48,97) и Иран (48,91).
За нашей страной с меньшим уровнем преступности Гана (48,64), Ирак (48,00).
В первых рядах Венесуэла (84,36), Папуа - Новая Гвинея (80,04), Южная Африка (77,29), Афганистан (76,97), Гондурас (76,65).
Стоит отметить, что ранее Денис Малюська - Министр юстиции Украины заявил, что в Украине будут платить украинцам, которые пострадали в результате насильственных преступлений. Жертвы преступлений будут получать компенсацию из государственного бюджета, а затем эту сумму будет возмещать преступник.
Напомним, ранее в Украине впервые выдали разрешения на добычу янтаря.
по теме
COVID-19: Украина вошла в тройку лидеров по новым зараженным в Европе
Украина вошла в тройку лидеров по новым зараженным коронавирусом в Европе
Украина "просела" в рейтинге паспортов: чей паспорт лучший?
Паспорт Украины серьезно просел в ценности, поскольку наша страна не была включена в "белый список" Евросоюза
Окружной административный суд Киева обыскивают по "делам Майдана"
Окружной административный суд города Киева и Государственную судебную администрацию обыскивают по делу о преступлениях во время Майдана
Украина получила безвиз еще с одним государством
Туристы из Украины получат право въезжать в Гренаду сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз