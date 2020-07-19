В южных и восточных областях Украины объявлен режим чрезвычайной пожароопасной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отмечается, что в западных областях все еще остается опасность сильных дождей.

Ранее мы писали, что на выходных в Украине ожидается дождливая погода. Воскресенье будет сухим и жарким на подавляющем большинстве территории Украины.