В Украине обьявили чрезвычайный "пожарный" режим [ Редактировать ]
В южных и восточных областях Украины объявлен режим чрезвычайной пожароопасной ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отмечается, что в западных областях все еще остается опасность сильных дождей.
Ранее мы писали, что на выходных в Украине ожидается дождливая погода. Воскресенье будет сухим и жарким на подавляющем большинстве территории Украины.
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