По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине коронавирус COVID-19 пересек психологическую отметку в 55 тысяч человек.

Вирус нашли у 55 607 человек. COVID-19 за сутки диагностировали у более 830 человек. Об этом сообщает СНБО.

В то же время, за сутки коронавирус одолели 977 украинцев. Всего от инфекции излечились 28 131 человек.

Также за сутки зарегистрировали 15 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 1 427 украинцев.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.