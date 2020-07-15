Коронавирус в Украине пересек психологическую отметку [ Редактировать ]
По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине коронавирус COVID-19 пересек психологическую отметку в 55 тысяч человек.
Вирус нашли у 55 607 человек. COVID-19 за сутки диагностировали у более 830 человек. Об этом сообщает СНБО.
В то же время, за сутки коронавирус одолели 977 украинцев. Всего от инфекции излечились 28 131 человек.
Также за сутки зарегистрировали 15 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 1 427 украинцев.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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