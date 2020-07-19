Копы перекрыли Одесскую трассу, чтобы утиная семья смогла безопасно перейти дорогу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, из-за большого потока автомобилей утка с утятами не могли перейти дорогу и работники полиции решили полностью остановить движение, чтобы те спокойно перешли опасный участок.

Из-за наличия отбойников на дороге животные не могли добраться до поля. Стражи порядка остановили поток машин менее чем на минуту. После чего утята перешли дорогу.

Отмечается, что инцидент произошел на участке трассы под Белой Церквой.

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