Він зачаровує та, водночас, холодить душу. Він тендітний і нескорений. Його називають місцем сили і колискою Української Держави. У сьогоднішній рубриці "відпочивай вдома" Подробиці познайомлять вас із легендарним Холодним Яром на Черкащині.

Вона вражає і дивує. Захоплює і не відпускає. Тут століттями боролися за волю. Земля гетьманів і козаків. Безкраї лани, густі ліси. Чигиринщину називають колискою козацтва. Її кордони й досі охороняють воїни.

Земля легенд! Без перебільшень. Бо люди почали селитися тут задовго до нашої ери. Це найбільша й найдавніша пам'ятка Матронинський монастир у серці Холодного Яру. Вперше про нього згадують за часів Київської Русі. Його руйнували й відроджували. І саме звідси починалися походи визвольних війн.

Богдан Легоняк, директор філії "Холодний Яр" національного історико-культурного заповідника "Чигирин":

Штаб холодноярського війська стояв тут, у Мотриному монастирі, а полки і сотні знаходилися по навколишнім селам. І дзвін Мотриного монастиря згуртував ту чи іншу сотню або полк до походу. Це було як і в роки Коліївщини, так і в 1917-23 роки.

Та як слід дослідити цю територію археологам не вдалося, бо цей ліс - пам'ятка природи, і будь-які роботи тут заборонені. До наших днів "Холодний Яр" зберігся майже в первісному вигляді.

Перепочивши в Яру - рушаємо далі. За десять кілометрів височіє тисячолітній Дуб Максима Залізняка. За легендою, під ним провідник Коліївщини збирав військо.

Неподалік хутора Буда село, відоме на всю Україну. Суботів. Звідси Богдан Хмельницький почав визвольну війну. Від замчища гетьмана залишився лише фундамент оборонної вежі. За однією з версій, після смерті Хмельницького його маєток знищило польське військо, а прах гетьмана розвіяли на попелищі.

Світлана Шмиголь, старший науковий співробітник національного історико-культурного заповідника "Чигирин":

Скажімо так, легенд і версій куди саме його могли перепоховати і куди воно могло подітися… дуже велика кількість.

За заповітом, гетьмана мали поховати в родинній церкві. Вона чудово збереглася і здалеку більше нагадує оборонну вежу, аніж храм. І як належить - вхід до неї був не один.

Ось через такі хащі нам доводиться пробиратися під пагорбом Іллінської церкви - тут стоять покинуті хати. За погреби колишнім господарям слугували ось такі величезні ями.

На думку істориків, ось ці рукотворні глиняні споруди і підніжжя Іллінської церкви - не що інше, як підземні ходи часів Богдана Хмельницького. І, найімовірніше, саме через них тіло гетьмана заносили до Іллінської церкви.

Ходи вже давно завалені, і подивитися, куди вони ведуть, можна лише за допомогою сканерів. Такі дослідження торік провели археологи:

Ольга Семчук, жителька села Суботів:

Було виявлено на, між оцими двома колонами, на глибині шість метрів крипта і ці дві доломини, як у нас говорять в Суботові не гроби, а доломини. - А от хто в них захоронений!? - Ну я думаю, вони мають продовжить.

Через карантин розкопки - згорнули, але незабаром обіцяють поновити.

Цікавих місць на Чигиринщині не на один день. Тут є кілька маленьких готелів, розвивається "зелений туризм". А от зі смачним українським обідом допоможе пані Оля.

Чим пригощаєте? - Ми? - Да! - Українськими стравами, кухнею домашньою українською, ту що в селі - борщ, суп з грибами, вареники, деруни, малосольні огірочки готуємо.

Поїсти козацького борщу тут пропонують у хаті-мазанці. Та здивувати відвідувачів пані Оля може не тільки стравами. Вона така ж загадкова, як і сама Чигиринщина.

По позвонку. От тут от наслідки сковзячка чи кондиціонера. Трошки підстудили, а от тут от кріпатура іде раз, два, три.

Але таку діагностику господиня проводить не всім, а тільки постійним відвідувачам. А їх на Чигиринщину приїздить удосталь. Бо хто побував раз - приїде знову.