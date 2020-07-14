СБУ задержала автора скандальных "пленок Ермака" (видео) [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины задержала Дмитрия Штанько, который известен как автор "пленок Ермака" - видеозаписи разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса.
Штанько задержали 14 июля при получении $100 тыс. взятки в рамках дела о мошенничестве. Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником между коммерсантом и чиновниками.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, двое граждан "подстрекали" представителя иностранной компании к передаче $100 тыс. руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины, а также судье. За эти средства они обещали содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшего его возвращения. При этом передавать "вознаграждение" они не собирались, а собирались им завладеть.
Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждались назначения отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками.
Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о "трудоустройстве" неких людей на должности в органах власти.
Следствие установило, что Денис Ермак по предварительному сговору с бывшими силовиками Сергеем Шумским и Денисом Штанько с августа по октябрь 2019 года проводили "собеседования" с желающими занять высокий пост во власти в обмен на денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как Зеленский с Ермаком искупались на пляже в Одессе.
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