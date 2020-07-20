Кличко анонсировал открытие детских санаториев [ Редактировать ]
Со вторника, 21 июля, возобновят работу шесть муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.
"На днях проверили готовность к восстановлению работы после карантина детского санатория "Орленок" в Ворзеле. Санаторий имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель.
Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями - в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Елочка", - сообщил Кличко.
Ранее мы писали о том, что в Трускавце открылись санатории и базы отдыха.
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