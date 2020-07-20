Во II квартале 2020 года стоимость жилья выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом в 20189 году.

Об этом сообщает Госстат.

По информации, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 12,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,6%, на вторичном - на 9,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,0%, на вторичном - на 6,2%.

Отмечается, что в течении года стоимость жилья на первичном рынке выросла на 6,7%, а на вторичном - на 9,4%.

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