Жилье для переселенцев: Зеленский анонсировал запуск госпрограммы [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в течение месяца мэрам и главам облгосадминистраций будет представлена программа строительства недвижимости для переселенцев, ветеранов и участников ООС. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
По его словам, сейчас в Украине большие очереди на получение жилья.
Есть цифры. У нас средняя заработная плата за ноябрь 10 600 грн с тем курсом при укреплении гривны... Разрабатывается программа. По поводу недвижимости у нас будет небольшая встреча со всеми мэрами и губернаторами и будет поставлена им задача, чтобы строилась новая недвижимость для тех людей, которые не нашли... У нас очень большие очереди.
"Там не только люди, которые приехали из оккупированной части Донбасса, там и ветераны, и АТОшники. Для них для всех разрабатывается программа. В течение месяца она будет показана всем мэрам и губернаторам", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.
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