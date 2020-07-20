В понедельник, 20 июля, на брифинге новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Национальный банк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе, потому что курсовые колебания не были слишком сильными. А теперь ситуация стабилизируется.

Мы не видим никаких сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах абсолютно нормальных.

При этом он отметил, что сегодня наблюдался тренд в сторону укрепления гривны.

"Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований", - сказал Шевченко.

Напомним, 16 июля Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.