Конфлікт на держкомбінаті "Прогрес": чому підприємці не можуть отримати доступ до власного майна [ Редактировать ]
Конфлікт на одному із найбільших складських комплексів столиці - держкомбінаті "Прогрес", що входить до системи Держрезерву. Там після зміни керівництва, почалися проблеми у підприємців, у яких були укладені з Комбінатом договори на зберігання товарів. Одного ранку вони просто не змогли потрапити до власних товарів, яких там зберігалося на десятки мільйонів гривень. На комбінаті просто опустили шлагбауми. Детальніше - далі.
Київ, правий берег, ранок, конфлікт. Це комбінат "Прогрес" - стратегічні склади держави. Вони з'явилися тут ще до другої світової. Після розпаду Радянського Союзу, значну частину з десятків квадратних метрів почали здавати приватним компаніям, адже заповнити їх держава вже не могла. Нещодавно тут змінилося керівництво і почався конфлікт.
Сергій Петрик, адвокат компанії ТОВ "ІМО":
Цей товар за умовами договору кожного дня завозиться, вивозиться. Ми просто користуємося їхніми площинами - складськими і в них зберігаємо товар. Сьогодні співробітники прибули, щоб забрати товар - нас на території не пустили, керівництво не вийшло, вийшов юрист Невмержицький і сказав, що договір вони з нами в односторонньому порядку розірвали і нікого на територію комбінату пускати не будуть.
Нове керівництво стратегічного підприємства стверджує, що після аудиту знайшли порушення закону.
Олексій Невмержицький, юрисконсульт ДО Комбінату "Прогрес":
Ряд підприємств, замість того, щоб на території державної установи зберігати свою поклажу, замість того вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю. Саме проводити таємну субаренду. Тобто орендуючі по мінімальним цінам, не арендуючі, а займаючі складські приміщення по мінімальним цінам - вони вирішили з надбавками передавати ці приміщення в таємну субаренду іншим підприємствам.
Наразі підприємці не можуть отримати доступ до власного майна - розповідає адвокат. Їх не пускають до товарів на суму близько п'ятдесяти мільйонів гривень
Сергій Петрик, адвокат компанії ТОВ "ІМО":
Ми ж не проти - є порядок розірвання договорів. 188 стаття господарського кодексу, яка каже, що якщо сторони не зійшлися полюбовно, то сторона яка ініціює розірвання договору йде в суд і доказує, що є підстави.
Олексій Невмержицький, юрисконсульт ДО Комбінату "Прогрес":
Ми не блокуємо роботу, просто намагаємося вивести всіх на чисту воду, припиніть старі корупційні схеми які тут існували при старих владах, і вивести Держкомбінат "Прогрес" на офіційне отримання коштів за зберігання.
Ну а підприємці показують скріншоти з сайтів оголошень. Місця, де зберігаються їхні товари, вже продає інша приватна компанія. І стверджують, що під гаслом боротьби з корупцією ховається ніщо інше, як рейдерське захоплення їхнього бізнесу.
Сергій Петрик, адвокат компанії ТОВ "ІМО":
Вже в інтернеті є фото складських площин, в яких зберігається наш товар, вже туди зайшла компанія "Парус", через яку в майбутньому планується надання послуг на зберігання, фактично проходить витісняння нас. На наше місце зайде компанія, яка лояльна до керівництва комбінату. Я так розумію формується така схема - компанія буде отримувати за копійки площі, а вже вона буде здавати за ринковою ціною площі, акумулювати прибуток.
Підприємці звернулися до поліції і журналістів, і готуються йти в суд.
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