Живий і неушкоджений: правоохоронці інсценували смерть чиновника із Черкас [ Редактировать ]
Живий і неушкоджений. Заступник мера Черкас Юрій Ботнар сьогодні вийшов до журналістів.
Це на нього у п'ятницю намагалися скоїти замах. Але правоохоронці дізналися про це заздалегідь, та інсценували смерть чиновника. Сам Ботнар каже: до останнього не знав про спецоперацію. Втім, деталей не розповів. Запевнив, ніяких конфліктів із підозрюваним у замаху депутатом міської ради Максимом Шадловським, не мав. І не вірить, що той діяв сам.
Юрій Ботнар, заступник міського голови Черкас:
Жодних сфер впливу я не маю і не розподіляю. Не мав і не маю з Максимом Шадловським жодних матеріальних і власне якихось особистих справ. І хотілось би підкреслити, не мав конфліктів, принаймні, висловлених з його боку.
Андрій Бортник, керівник компанії-управителя:
Всі звинувачення абсолютно абсурдні. В нас ніколи не було конфліктів з жодними політичними партіями, жодними політичними лідерами. Наші адвокати проаналізують всю ситуацію і будуть звертаються з позовом до суду, якщо там прозвучало звинувачення в наш бік.
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