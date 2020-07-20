Живий і неушкоджений. Заступник мера Черкас Юрій Ботнар сьогодні вийшов до журналістів.

Це на нього у п'ятницю намагалися скоїти замах. Але правоохоронці дізналися про це заздалегідь, та інсценували смерть чиновника. Сам Ботнар каже: до останнього не знав про спецоперацію. Втім, деталей не розповів. Запевнив, ніяких конфліктів із підозрюваним у замаху депутатом міської ради Максимом Шадловським, не мав. І не вірить, що той діяв сам.

Юрій Ботнар, заступник міського голови Черкас:

Жодних сфер впливу я не маю і не розподіляю. Не мав і не маю з Максимом Шадловським жодних матеріальних і власне якихось особистих справ. І хотілось би підкреслити, не мав конфліктів, принаймні, висловлених з його боку.

Андрій Бортник, керівник компанії-управителя: