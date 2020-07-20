Михайличенко - до побачення. Київське "Динамо" звільнило свого головного тренера. Причина - незадовільна гра клубу, йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаю, колишній півзахисник "Динамо" Олексій Михайличенко тренував біло-синіх - майже рік. За цей час команда виграла кубок України та посіла друге місце у чемпіонаті. Водночас, Динамо оновило антирекорд поразок - кияни поступалися в чемпіонаті дев"ять разів. Хто тренуватиме клуб замість Михайличенка - обіцяють повідомити пізніше.