В Киеве снова заработают детские санатории. Они начнут функционировать с 21 июля и будут заполнены наполовину из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

По его словам, в Киеве заработают шесть муниципальных санаториев. Первый заезд запланирован на 27 июля.

Все санатории будут работать, придерживаясь карантинных мер безопасности, так что заполнять их будут лишь наполовину.

Кроме того, в этом году планируется открыть еще два реабилитационных отделения для детей с кардиоревматологическими заболеваниями в санатории "Лесная поляна", а также отделение для детей с эндокринными заболеваниями в санатории "Елочка".

Ранее мы писали о том, что в Трускавце открылись санатории и базы отдыха.