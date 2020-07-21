В Киеве возобновят работу детские санатории [ Редактировать ]
В Киеве снова заработают детские санатории. Они начнут функционировать с 21 июля и будут заполнены наполовину из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.
По его словам, в Киеве заработают шесть муниципальных санаториев. Первый заезд запланирован на 27 июля.
Все санатории будут работать, придерживаясь карантинных мер безопасности, так что заполнять их будут лишь наполовину.
Кроме того, в этом году планируется открыть еще два реабилитационных отделения для детей с кардиоревматологическими заболеваниями в санатории "Лесная поляна", а также отделение для детей с эндокринными заболеваниями в санатории "Елочка".
Ранее мы писали о том, что в Трускавце открылись санатории и базы отдыха.
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