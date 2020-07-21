Впервые за 500 лет в лондонском Тауэре уволили стражников.

Об этом сообщает Evening Standart.

По информации, из-за отсутствия денег у компании, которая содержит стражников нет иного выход, кроме как уволить часть бифитеров.

Известно, что штат стражей стоит из 37 человек. Отмечается, что в организации предложили им уволиться по сокращению с получением выходного пособия. По информации издания, двое бифитеров подали соответствующие заявления.

Читайте также, на улицах Лондона появились дикие олени. Животные вышли на дороги в связи с карантином и отсутствием людей.