В лондонском Тауэре произошло редчайшее событие [ Редактировать ]
Фото: facade-project.ru
Впервые за 500 лет в лондонском Тауэре уволили стражников.
Об этом сообщает Evening Standart.
По информации, из-за отсутствия денег у компании, которая содержит стражников нет иного выход, кроме как уволить часть бифитеров.
Известно, что штат стражей стоит из 37 человек. Отмечается, что в организации предложили им уволиться по сокращению с получением выходного пособия. По информации издания, двое бифитеров подали соответствующие заявления.
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