В Москве был экстренно госпитализирован знаменитый композитор и певец Юрий Антонов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, у артиста возникли серьезные проблемы с ногой.

Сейчас певец находится в палате, куда его перевели из операционной. Источник сообщает, что певец чувствует себя хорошо.

Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник. У певца начались проблемы с ногой. Ему уже сделали на ней операцию и перевели в общую палату. Состояние композитора врачи оценивают как удовлетворительное

Самые известные песни Антонова – "Поверь в мечту", " У крыши дома твоего" и "От печали до радости"

Стоит отметить, что родные и близкие артиста пока не комментируют ситуацию.

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