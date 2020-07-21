Юрия Антонова экстренно госпитализировали: известны причины [ Редактировать ]
В Москве был экстренно госпитализирован знаменитый композитор и певец Юрий Антонов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, у артиста возникли серьезные проблемы с ногой.
Сейчас певец находится в палате, куда его перевели из операционной. Источник сообщает, что певец чувствует себя хорошо.
Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник. У певца начались проблемы с ногой. Ему уже сделали на ней операцию и перевели в общую палату. Состояние композитора врачи оценивают как удовлетворительное
Самые известные песни Антонова – "Поверь в мечту", " У крыши дома твоего" и "От печали до радости"
Стоит отметить, что родные и близкие артиста пока не комментируют ситуацию.
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