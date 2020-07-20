В России умер самый популярный ведущий прогноза погоды [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, в России умер известный ученый-географ и ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом 20 июля написал в Твиттере телеведущий Андрей Малахов.
Мужчине был 71 год.
"Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу... RIP", - сообщил шоумен.
Беляев был автором около сотни научных публикаций. Участвуя в зоологической экспедиции в пустыне Гоби, помог открыть новую разновидность пауков, названную в его честь "Гонофузий Беляевий".
Кроме прогноза погоды, Беляев вел программы "Сразись с нацией", "Солнечно. Без осадков" и "Азбука синоптика".
В 2011 году у него обнаружили рак легких, о чем он признался в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось. Беляев умер в ночь с 19 на 20 июля в реанимации одной из столичных больниц.
Ранее сообщалось, что футболисты массово заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки.
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