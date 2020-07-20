Украинская звезда Playboy, певица и модель Даша Астафьева не перестает удивлять фанатов яркими, временами - очень откровенными образами. На этот раз певица опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в образе сексуальной горничной.

Астафьева надела черный боди с белыми рюшами по краю и белые манжеты на кисти рук. Дополнили образ темные очки с белой оправой и черные лодочки на высоком каблуке.

"Крутая ты модель, Даша", "Как всегда, на высоте! Супер! Даша - ты воплощение настоящей неподдельной женственности!", "Ах, какие ножки, до чего хороши", - написали фанаты.

Напомним, ранее Настя Каменских напугала фанатов внешним видом.

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