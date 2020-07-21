Захват автобуса в Луцке: Шмыгаль отреагировал на требования террориста [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на требования "луцкого террориста".
Для освобождения заложников и спасения человеческих жизней я лично готов на многое. Вопрос в адекватности этого террориста, вопрос в том, как действительно спасти жизни людей. На данный момент там находится министр внутренних дел Аваков, с ним - соответствующие подразделения. Ведется работа.
"Я конечно имею информацию и контролирую эту ситуацию. Все, что нужно будет для того, чтобы спасти человеческие жизни и здоровья, мы сделаем ", - сказал Шмыгаль.
Ранее мы писали о том, что захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса.
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