Во вторник, 21 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на требования "луцкого террориста".

Для освобождения заложников и спасения человеческих жизней я лично готов на многое. Вопрос в адекватности этого террориста, вопрос в том, как действительно спасти жизни людей. На данный момент там находится министр внутренних дел Аваков, с ним - соответствующие подразделения. Ведется работа.

"Я конечно имею информацию и контролирую эту ситуацию. Все, что нужно будет для того, чтобы спасти человеческие жизни и здоровья, мы сделаем ", - сказал Шмыгаль.

Ранее мы писали о том, что захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса.