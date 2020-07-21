Космічні рекорди і "марсіанські перегони". Компанія SpaceX Ілона Маска лише півтора місяці тому успішно повернула ракету Falcon-9 із земної орбіти, а тепер знову відправила її в космос. Тоді як до Марса вирушив перший арабський супутник. А на черзі ще два - зі Штатів і Китаю. Хто першим дістанеться червоної планети? Шанси кожного оцінила Анна Філь.

Для компанії SpaceX цей запуск уже 13 в цьому році. Ракета-носій Falcon-9 стартує з мису Канаверал у Флориді і виводить на геостаціонарну орбіту корейський військовий супутник. Сам апарат не показують, це секретний об'єкт.

Се Кю Нам, президент агенції розробки систем захисту Республіки Корея:

Супутник ANASIS-2 матиме величезне значення для безпеки на Корейському півострові. Сподіваюся, завдяки цьому диву техніки Республіка Корея досягне прогресу не лише в інформаційних, а і в космічних технологіях.

Через 8 хвилин 40 секунд перша ступінь Falcon-9 приземлилась на платформу в Атлантичному океані. Запуск рекордний. Адже це найшвидше повторне використання Falcon-9. 51 день тому - 30 травня - саме ця ракета вже побувала в космосі. Доставила на орбіту пілотований корабель Крю Дрегон - перший, збудований приватною компанією. На ньому двоє астронавтів дісталися Міжнародної космічної станції. 2 серпня на цьому ж апараті вони повернуться на землю.

Увійшли в історію підкорення космосу тепер й Об'єднані Арабські Емірати - стали першою арабською країною, яка відправила власну місію на Марс. Марсіанські програми є лише у США, Росії, ЄС та Індії.

Мохаммед Аль Ахбабі, генеральний директор космічної агенції ОАЕ:

Тепер ОАЕ приєдналися до міжнародної космічної спільноти. Упевнений, що ми зробимо важливий внесок у дослідження Марса і розвиватимемо свою космічну програму.

Ще 6 років тому в Еміратах не було ані профільних установ, ані інженерів, які б могли розробити апарат для дослідження "червоної планети". Уряд надав 200 мільйонів доларів, для консультацій запросили американських науковців. Зонд із символічною назвою "Надія" будували в Дубаї. А запускали з японського космодрому. Марсіанської орбіти він дістанеться в грудні 2021 року. Вивчатиме клімат планети. І з'ясовуватиме коли і чому з її поверхні зникла вода.

Наступний в черзі - Китай. До кінця тижня там теж планують запустити першу місію на сусідню планету.

Лі Бен Кі, член командування запуском ракети Чанчжен-5 Y4:

Ми вже закінчили технічне тестування ракети і марсохода. Ракета-носій перебуває на місці запуску. Нині ми закачуємо в неї паливо.

Китайці планують доправити до Марса ровер, який вивчатиме хімічний склад й геологічну будову поверхні. А також орбітальний апарат - він досліджуватиме атмосферу. Завдання глобальне - з'ясувати, чи може існувати життя на Марсі. А головне випередити Сполучені Штати. Американці 30 липня теж мають відправити на червону планету марсохід і безпілотник. І китайський, і американський апарати дістануться цілі майже одночасно - в лютому 2021 року.