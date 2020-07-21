В Киеве горит жилой комплекс (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, на ул. Стеценко пылает крыша одного из ЖК, который еще даже не введен в эксплуатацию. Пожар охватил территорию более 200 квадратных метров. Об этом сообщает "Киев Оперативный"
По данным "Киев оперативный" спасатели ДСНС уже на месте пожара. Также, на месте работает не меньше 6 единиц спасательной техники, дежурят полицейские и медики
Детали и причины пожара пока устанавливают правоохранители, информации о пострадавших нет.
Напомним, ранее непогода в Киеве "убила" несколько автомобилей.
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