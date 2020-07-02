За последние несколько месяцев в Ботсване при неизвестной причине умерли более 350 слонов, пишет The Guardian.

Смерти гигантов начали фиксировать в марте в дельте реки Окаванго. В мае представители природоохранных организаций насчитали 169 трупов. Во время повторного полета в июне экологи нашли больше 350 туш слонов, большинство из которых лежали возле водоемов.

Представители природоохранных организаций отмечают, что умирают слоны обоих полов и любого возраста. Некоторые оставшиеся в живых животные выглядят слабыми и изможденными; это свидетельствует о том, что смертей будет еще больше.

От чего умирают слоны, до сих пор неизвестно. Сначала предполагали, что их цианидом отравили браконьеры. Эту версию отмели сотрудники природных парков: у мертвых слонов не отпиливали бивни, а падальщики не умирали.

Экологи считали, что животные могли заразиться сибирской язвой, от которой в прошлом году в Ботсване умерли больше 100 слонов. После проведенных анализов эту версию отвергли.

Специалисты по защите дикой природы считают, что слоны могли заразиться какой-то другой болезнью. Не исключается, что это коронавирус, однако специалисты указывают на неврологические нарушения.

Ботсвана имеет самую крупную популяцию слонов в мире. За последние годы их количество выросло до 135 тысяч. Президенту страны Мокгвитси Масиси в прошлом году пришлось снять запрет на их отстрел, поскольку фермеры массово жаловались на то, что стада гигантов съедают и вытаптывают посевы.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Африке началась вспышка браконьерства. Африканцы, из которых более 4 млн работали в сфере туризма, стали массово промышлять убийствами животных ради денег и еды. Природоохранная организация Rhino Conservation Botswana называет сложившуюся на "Черном континенте" ситуацию "кровавым бедствием".

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихтар один из жителей завещал слонам свое состояние, которое оценивается в миллионы долларов.