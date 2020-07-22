В Киеве нашли еще один "взрывной" чемодан [ Редактировать ]
Соломенка / Фото: Klymenko Time
В среду, 22 июля, в Киеве, на площади Космонавтов нашли похожий взрывной чемодан, который ранее был обнаружен на станции "Вокзальная".
Тем временем "Вокзальную" заминировали, она закрыта на вход и выход.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали ТРЦ.
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