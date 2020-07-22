В среду, 22 июля, в Киеве, на площади Космонавтов нашли похожий взрывной чемодан, который ранее был обнаружен на станции "Вокзальная".

Тем временем "Вокзальную" заминировали, она закрыта на вход и выход.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали ТРЦ.